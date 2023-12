La neve non c’è, il divertimento sì

Non sarà un Capodanno bianco, in montagna la neve è un miraggio, ma questa sera sull’Amiata è previsto tanto divertimento. In festa i tre maggiori comuni dell’Amiata grossetana. Partiamo da Santa Fiora, dopo la Fiaccolata di ieri sera che è stata un vero successo in ordine di pubblico e presenze, l’ultimo dell’anno è di nuovo nella piazza principale del paese. L’appuntamento è alle 22.30, piazza Garibaldi con dj set di Matte Shaker. Doppio appuntamento ad Arcidosso, dove il capodanno si festeggerà prima nelle splendide sale del Castello Aldobrandesco con il classico cenone di Capodanno (appuntamento alle 20) poi la festa si trasferisce al Nido di Fate, la nuova struttura polivalente situata alle porte del paese dove, a partire dalle 23, protagonista sarà il dj set del Kartika (locale disco di Santa Fiora). Doppio appuntamento anche a Castel del Piano dove oggi pomeriggio ci sarà la tradizionale consegna del vischio da parte dell’associazione Motoclub di Castel del Piano e poi, per salutare il 2023, l’appuntamento è in piazza Garibaldi. Sempre a Castel del Piano, è in programma un Capodanno a tutta musica presso il locale Volume, famoso per i concerti live soprattutto in inverno. Dopo la cena e il brindisi di auguri è in programma una maratona di Dj: dj TinoDc (Resident), dj Juri (Resident), dj Pineab (Resident), dj 1Mile (Resident) Vocal Squarna (Resident) dj Federico Pifferi (Resident) e special guest dj Scelfo. L’assenza di neve purtroppo non permette lo svolgimento di alcuni appuntamenti che invece, a inizio stagione erano stati pensati, come le fiaccolate sulle piste.