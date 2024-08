La musica d’autore. Ecco "Lirica in piazza". Si parte con "Tosca"

Per tutti gli amanti dell’opera lirica, Massa Marittima anche questa estate si riempie di musica, da oggi a lunedì si terrà la 37° edizione di Lirica in Piazza, un evento straordinario che celebrerà il 100° anniversario dalla morte di Giacomo Puccini con un cast eccezionale nella suggestiva piazza Garibaldi. Si parte stasera con "Tosca" di Giacomo Puccini, regia di Katia Ricciarelli. Interpreti principali saranno Diana Bucur (Tosca), Francesco Anile (Cavaradossi) e Alberto Mastromarino (Scarpia). Domani "Suor Angelica" di Giacomo Puccini, regia di Anna Aiello, e "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni, regia di Linda Ocone con la speciale partecipazione di Michele Placido che reciterà Giovanni Verga. Interpreti principali di "Suor Angelica": Daniela Zerbinati (Suor Angelica), Anastasia Pirogova (La Zia Principessa). Interpreti principali di "Cavalleria Rusticana": Ana Isabel Lazo (Santuzza), Mickael Spadaccini (Turiddu), Carmelo Corrado Caruso. Gran finale lunedì con "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini, note di regia di Alessandro Cecchi Paone. Interpreti principali: Luciana Distante (Madama Butterfly), Mickael Spadaccini (Pinkerton). Le opere saranno messe in scena sul sagrato della Cattedrale di San Cerbone, un ambiente unico che esalta la magia della lirica. Quest’anno, grazie alla nuova illuminazione architettonica della piazza, l’atmosfera sarà ancora più suggestiva ed emozionante. Gli spettacoli inizieranno alle 21.15. Gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Internazionale della Campania. "Lirica in Piazza rappresenta da sempre l’anima culturale di Massa Marittima, un evento che, giunto alla sua 37° edizione, continua a crescere e a stupire – ha detto la sindaca Irene Marconi –. Quest’anno, grazie al talento degli artisti e all’impegno della nostra straordinaria organizzazione, siamo pronti a regalare al pubblico serate indimenticabili, onorando il grande Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa".