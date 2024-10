La musica che unisce. Domani l’esibizione di artisti norvegesi

Se c’è un linguaggio universale che riesce a connettere le persone di ogni età, cultura e backgroud, quel linguaggio è proprio la musica. Da qui è nato il progetto "La musica che unisce" promosso dalla scuola di musica comunale di Castel del Piano "Italo Fazzi" e dall’agenzia di viaggio "Taste of Tuscany" di Santa Fiora. I giovani musicisti norvegesi della scuola di Engebråten ungdomsstrykere, vicino Oslo, si esibiranno domani alle 18.30 nella chiesa di San Leonardo, in via della Basilica, a Castel del Piano.