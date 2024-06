La mostra "Textures" alla Galleria d’arte: "Le Nozze di Cana"

La Galleria d’arte "Le Nozze di Cana" continua a promuovere eventi d’Arte presso la sua sede a Cana, borgo medioevale in Maremma, con l’obiettivo di trasformare l’isolamento del paese in una sua peculiarità attraverso l’arte contemporanea. Si apre oggi la mostra "Textures", che rimarrà aperta fino ad agosto, venerdì e sabato dalle 17 alle 20. L’idea è quella di mettere insieme opere di artisti italiani che possano dimostrare come l’arte possa essere ‘colore’, vivacità come pure legata a materiali naturali, ecosostenibili legati al riuso.