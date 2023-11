La Misericordia ha un nuovo direttivo. Cosimi presidente, Corsini sarà il suo vice

Dopo 3 anni e mezzo di Commissariamento un gruppo di cittadini si sono resi disponibili a riprendere in mano il Governo della Misericordia di Castel del Piano. Si sono tenute le elezioni per l’elezione del Magistrato e sono stati eletti i sette componenti che sono: Franco Cosimi, Nicolò Corsini, Massimo Cambrì, Daniele Bonacchi, Paolo Gentili, Maria Francesca Cocco e Pierina Mastracci. Gli eletti hanno provveduto alla nomina del Governatore nella persona di Franco Cosimi, del Vice Governatore Nicolò Corsini, dell’Amministratore Massimo Cambrì e del Segretario Maria Francesca Cocco. Inoltre è stato eletto anche il Collegio dei Probiviri nelle persone di Fosco Tosti, Luciano Vallati e Luciano Bartolommei. "Il nostro principale obiettivo – spiega il nuovo governatore – oltre al risanamento finanziario che richiederà tempo, è quello di risollevare la Misericordia al ruolo che le compete per gli innumerevoli servizi che svolge in favore della comunità con i propri volontari e dipendenti. Ogni anno la Misericordia mette a disposizione della comunità circa 25mila ore tra mano d’opera di personale dipendente e quella di personale Volontario".