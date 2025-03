La Maremma incontra i sapori cubani. In centro arriva El Barrio

In centro storico apre "El Barrio", un nuovo bar-bistrot che incrocia i saperi di Cuba con i sapori di Maremma. Il centro storico di Grosseto si arricchisce di una nuova realtà che porterà energia, convivialità e gusto nel cuore della città: oggi, a partire dalle 17, inaugura "El Barrio", il nuovo bar-bistrot situato in via Chiasso delle Monache 15. Un’apertura attesa e significativa, che rappresenta una ventata di novità per il centro storico, area che negli ultimi anni ha mostrato segnali di progressivo spopolamento commerciale.

"El Barrio", dunque, non è solo un locale, ma un segnale di rilancio per questa parte di città, un punto d’incontro dove tradizione e innovazione si fondono in un’atmosfera unica. Dietro questa nuova avventura, infatti, c’è Yanice Hernandez, imprenditrice di origine cubana, in Italia da oltre 20 anni. Giunta nel nostro Paese per amore, ha sempre vissuto in Maremma, nell’area del Monte Amiata, e oggi porta la sua passione per l’accoglienza e la gastronomia nel cuore di Grosseto. Con un’energia travolgente e un’esperienza maturata nel settore, Yanice ha creato un locale che racconta la sua storia: un mix di radici latine e amore per la tradizione toscana.