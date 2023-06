La Maremma in vetrina I Vermentini vanno "Forte"

GROSSETO

I migliori vermentini Doc Maremma Toscana sfilano al VinoVip. L’appuntamento con i vini maremmani, organizzata nella cornice di Villa Bertelli di Forte dei Marmi, è in programma domani.

Pronti dunque per essere degustati i dieci Vermentino Doc Maremma Toscana, che rappresentano la Top Ten del Vermentino Grand Prix 2023.

"La Versilia è molto vicina a casa nostra e l’alta stagione è ufficialmente partita, per noi è fondamentale andare ad intercettare con i nostri vini gli operatori vicini al territorio della Maremma Toscana ma che spesso ne conoscono ancora poco la sfaccettatura della proposta enologica – spiega così la presenza all’evento, organizzato da Civiltà del bere, Francesco Mazzei presidente del Consorzio –. Andremo a raccontare tutte le novità legate al vitigno sul nostro territorio, freschi della recente modifica del disciplinare che ha finalmente introdotto anche la menzione Superiore proprio per il Vermentino, a seguire sarà la volta della degustazione con le dieci diverse proposte selezionate dalla giuria del Vermentino Grand Prix che si è svolto nel mese di aprile".

La seconda edizione di Vino Vip – che inizia oggi – vede proprio protagonista nella prima parte della giornata di domani il Vermentino Show.

Dalle 9 alle 11, l’ottocentesca Villa Bertelli ospiterà (a ingresso libero) la conferenza sul "fenomeno Vermentino", moderata dal giornalista Aldo Fiordelli con gli interventi degli agronomi Attilio Scienza e Luigi Bavaresco, di Yuri Zambon di Vcr (Vivai Cooperativi Rauscedo) e dell’enologa Graziana Grassini.

In quest’ambito sarà presentata la case-history: il progetto Vermentino avviato dal Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, illustrato dal presidente Francesco Mazzei e dal direttore Luca Pollini.

A seguire, precisamente dalle 11 alle 14, si svolgerà il walk-around tasting con alcuni tra i migliori Vermentino d’Italia tra cui la Top Ten dei Vermentini Doc Maremma Toscana. Mazzei infine spiega l’importanza di essere presenti a eventi del calibro di VinoVip.

"Sarà un’occasione di promozione per le nostre aziende – conclude Mazzei – e, per il pubblico ed il mondo della ristorazione, sarà un appuntamento importante per scoprire il nuovo corso delle cantine maremmane in questa direzione".