La Maremma in lutto Muore il violinista Otto

Era noto al grande pubblico televisivo grazie a Renzo Arbore che lo lanciò nel suo programma "L’Altra Domenica". Suonava il violino e il suo nome era Hans Otto Richter, per tutti "Otto", violinista e polistrumentista del mitico duo "Otto e Barnelli". E’ morto nella notte di sabato all’ospedale di Castel del Piano, dove era ricoverato da una settimana. Aveva 73 anni. Nel 2017 se n’era andato l’altro strumentista, Barnelli. Otto ha vissuto gli ultimi anni della sua vita a Roccalbegna insieme alla moglie Tina. Si era trasferito in paese dopo aver vissuto tanti anni a Santa Caterina. Il duo fu notato al festival di Arcidosso da Renzo Arbore che ebbe per loro un vero e proprio colpo di fulmine: li volle in trasmissione, andata in onda dal 1976 al 1979 su Rai Due e il successo di quella coppia che sapeva suonare di tutto fu immediato. Otto e Barnelli hanno anche recitato nel film il "Pap’occhio" con Roberto Benigni. Nel paese amiatino era ben voluto e amato da tutti. Il funerale martedì alle 15 a Santa Caterina.