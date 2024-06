La Maremma e il voto europeo. FdI, supremazia in 24 comuni. Minucci: "Risultato straordinario"

Primo partito in Maremma con quasi 8 punti percentuali di distacco dal Pd (che pure un lieve passo in avanti rispetto alle politiche lo ha fatto, cedendo qualcosa però rispetto alle precedenti europee), frutto della supremazia in 24 dei 28 comuni della provincia con punte massime nell’Isola del Giglio (55,7%), Cinigiano (44,38%), Civitella Paganico (42,58%), Roccalbegna (42,17%) e pure Capalbio (41,32%) dove il Pd non va oltre il 23,48% restando sotto la media provinciale dei Dem (che tocca quota 26,77%). Fratelli d’Italia esce come indiscusso trionfatore dalle urne per le elezioni europee, sia in termini assoluti (con il 34,26% dei consensi) sia per il balzo in avanti rispetto alle politiche 2022 (27,13%) e a quello ciclopico sulle europee 2019, quando prese poco più del 6% dei consensi.

E’ al settimo cielo, quindi, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci. "Siamo soddisfattissimi – dice –. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito in modo importante. Ci confermiamo in provincia di Grosseto come il primo partito del territorio e questo da una parte testimonia la bontà dell’azione del governo Meloni in questi suo primi 18 mesi, nonostante ci troviamo in uno dei momenti di congiuntura più difficili, e dall’altra ci fa ben sperare per il futuro. Ci sono dati eloquenti della nostra vittoria, come ad esempio Capalbio, da sempre roccaforte della sinistra".

E adesso? "Adesso è il momento di premere sull’acceleratore – prosegue Minucci – e il prossimo obiettivo è la conquista della Regione Toscana. Mai come ora questa possibilità è concreta. Noi come Fratelli d’Italia continueremo a puntare sui territori. Qui la presenza del partito, grazie anche ai due nostri parlamentari Fabrizio Rossi e Simona Petrucci c’è e si tocca e di conseguenza arrivano i risultati". Poi stoccatina finale al Pd. "Loro dicono di essere contenti del risultato – chiude Luca Minucci –. Se il Pd esulta quando noi vinciamo a noi va bene così, continuino pure".

E Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd, parla di risultato importante in Maremma per il suo partito (26,77%). "Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto – dice Termine – che testimonia un recupero importante che fa ben sperare in vista delle tornate elettorali future. Un risultato ottenuto grazie a un programma basato su temi chiari e condivisi e a candidati di spessore". Però Fratelli d’Italia è ormai, ampiamente, il primo partito in provincia di Grosseto. "E’ vero hanno fatto un buon risultato – chiude Termine –, ma si è anche ridotto il margine di differenza tra noi e loro".