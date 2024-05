La Maremma al voto. Domani a mezzogiorno termine ultimo per presentare le liste

Domani a mezzogiorno scadrà il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni amministrative che si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno (insieme alle Elezioni europee) e che in provincia di Grosseto interesseranno 14 Comuni. I Comuni in questione sono Follonica (per il quale, avendo più di 15mila abitanti è previsto sia il ballottaggio, se nessuno dei candidati sindaco raggiunge la maggioranza assoluta, sia la possibilità di esprimere la doppia preferenza, uomo e donna), Roccastrada e Massa Marittima (Comuni con abitanti compresi tra i 5mila e i 15mila abitanti) dove c’è la doppia preferenza per i candidati consiglieri. Gli altri 11 Comuni dove si va al voto (tutti sotto i 5mila abitanti) sono invece: Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Santa Fiora, Seggiano, Scarlino, Montieri, Monterotondo Marittimo, Isola del Giglio, e Sorano. In questi Comuni si potrà esprimere una sola preferenza per i candidati consiglieri.

In questi Comuni, nella loro totalità, risiedono 66.084 abitanti (secondo il censimento del 2021), mentre gli aventi diritto al voto sono 53.500. Come detto le liste dovranno essere presentate entro mezzogiorno di domani, dopo di che saranno sottoposte alla valutazione delle Commissione elettorali territoriali che nella nostra provincia sono tre: Grosseto, Massa Marittima, Orbetello. La Commissione elettorale di Grosseto esaminerà le liste dei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Santa Fiora e Seggiano. Quella di Massa Marittima valuterà le liste dei Comuni di Follonica, Scarlino, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo e Roccastrada.

Infine all’esame della commissione elettorale territoriale di Orbetello saranno sottoposte le liste del Comuni di Sorano e di Isola del Giglio. Per le Elezioni europee viene introdotto la possibilità di voto per gli studenti fuori sede. Un esempio: un ragazzo di Follonica che studia a Milano potrà votare nel capoluogo lombardo per le elezioni europee (i candidati del centro Italia e non quelli del nord), mentre se vorrà votare per le Amministrative dovrà recarsi nella Città del Golfo.

Sia alle Europee che nei Comuni dove c’è la doppia preferenza (Follonica, Roccastrada e Massa Marittima) se un elettore per errore esprime le preferenze per due persone dello stesso sesso, la seconda preferenza sarà automaticamente annullata. Infine ricordiamo che si voterà (con doppia scheda nei Comuni dove si vota, oltre che per le Europee anche per le amministrative), sabato 8 giugno (dalle 14 alle 23) e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, dopo di che si procederà, a urne chiuse, allo spoglio per le Elezioni europee. Il giorno dopo, lunedì alle 14, si procederà allo spoglio per le Elezioni comunali. Infine ricordiamo che il voto disgiunto (votare un candidato sindaco e una lista a lui non collegata) è possibile farlo soltanto nel comune di Follonica.