La Marcia per la Pace nelle vie del centro

Nel cammino associativo dell’Azione cattolica, gennaio è da tempo il mese dedicato alla pace. Da qui la scelta dell’Ac di ampliare ad un intero mese la riflessione, la preghiera, la formazione, le iniziative. Tra queste ultime vi è l’uso di proporre la marcia per la pace. Che quest’anno, dopo alcuni anni di pausa, oggi torna anche a Grosseto. "E’ un’iniziativa dell’Ac, ma non per l’Ac – precisa la presidente diocesana Francesca Angelini –. Il nostro desiderio è che anche altre realtà associative della nostra Chiesa diocesana si sentano interpellate e coinvolte".

Oggi ci sarà anche Libera, l’associazione fondata da don Luigi Ciotti. La marcia per la pace prenderà il via alle 15 da piazzetta Monte dei Paschi, poi andrà via Mazzini dove, davanti alla Biblioteca Chelliana, i ragazzi dell’Acr animeranno un primo momento. La marcia riprenderà il suo cammino per arrivare, da via Mazzini, in piazza del Sale, via Ricasoli, piazza Dante, piazza Duomo, piazza San Francesco per poi concludersi in via Saffi, di fronte alla Casa circondariale.