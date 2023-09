"La luce che manca" di Haratischwili a Grosseto: Presentazione Libro

Dopo il successo mondiale con "L’ottava Vita" in anteprima a Grosseto, alla libreria Palomar in piazza Dante, ci sarà oggi alle 18.30 la presentazione de "la Luce che manca", il nuovo libro di Noni Haratischwili (nella foto). Dialogheranno con l’autore i giornalisti Francesca Ferri e Niccolò Maria Santi. La traduzione del volume è di Assunta Ale Probo. Nata a Tbilisi nel 1983, vive e lavora ad Amburgo. Direttrice dal 1998 al 2003 del gruppo teatrale tedesco-georgiano "Fliedertheater", dal 2000 al 2003 ha studiato regia alla State School for Film and Theatre di Tbilisi e dal 2003 al 2007 all’Accademia teatrale di Amburgo. In seguito ha diretto numerose rappresentazioni teatrali in Germania e nel 2010 ha esordito nella narrativa con il romanzo Juja. Vincitrice, tra gli altri, del Premio Adelbert von Chamisso nel 2010, scrive fluentemente nella lingua madre e in tedesco. Con le sue opere si è aggiudicata l’Adelbert von Chamisso Förderpreis, l’Anna Seghers Preis, il Bertold Brecht Preis e il Schiller-Gedächtnispreis in Germania, è stata nominata per il rinomato Deutscher Buchpreis. Nata come autrice teatrale, ha sviluppato uno stile narrativo fortemente riconoscibile, ironico e poetico, a tratti mitologico. Per assistere la prenotazione è obbligatoria. Per qualsiasi informazione sarà possibile telefonare allo 0564-415824. Info libreriapalomaryahoo.it.