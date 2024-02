La laguna con l’abito delle feste. Un marzo pieno di appuntamenti. Mostre, teatro, musica e shopping

Orbetello parte subito con le sinergie tra Comune ed associazioni per promuovere il territorio in vista delle festività pasquali e poi della stagione estiva.

L’assessorato al Turismo, coordinato dall’assessora Maddalena Ottali patrocinia il progetto "Marzo in Laguna" con la collaborazione delle Proloco di Albinia e di Orbetello e di alcune associazioni culturali locali.

Con gli spettacoli si parte sabato alle 21 nell’auditorium comunale con la serata teatrale "Non sparare sul postino!", a cura della Proloco di Albinia e del Gruppo " Gli Scompagnati".

Da venerdì a domenica (e poi da venerdì 8 a domenica 10), dalle 14 alle 18 sarà possibile visitare la mostra "Bellezze a Casaccio", esposizione di oggetti d’arte varia e moderna allestita nei locali della Polveriera Guzman, a cura di "Le Lase di Maremma Aps". Da venerdì 8 a domenica 10, inoltre, il Ccn Centro storico presenta lo "Sbaracco in laguna", un’occasione per passeggiare nel centro cittadino per fare shopping con i saldi.

Domenica 10, poi, iniziativa ambientale sul Tombolo di Feniglia con "Puliamo la spiaggia", evento organizzato dal Wwf.

Il 17 marzo è in programma il campionato ciclistico regionale denominato "Maremma Wheels on fire", gara in Mtb con partenza da piazza della Repubblica. Ed ancora, il 18 e 21, dalle 18 alle 20, nell’auditorium comunale la compagnia "Giovani mattatori" propone l’iniziativa "Il teatro è per tutti", evento che sarà replicato il 22 marzo, dalle 20.30 alle 22.30. Sabato 23 (inizio alle 21), appuntamento con la festa mondiale del teatro con le compagnie del territorio "Tanti Teatri in un Teatro", ingresso su prenotazione, sala auditorium.

Il 23 marzo l’associazione "Duca D’Arcos" presieduta da Sergio Scarcella, nella sala espositiva della Guzman, terrà una conferenza sulla storia dell’antica polveriera spagnola del Reale Stato dei Presìdi.

La rassegna teatrale "Estro Versi", è fissata per il 24 marzo (inizio alle 17.30) nel Palazzo del Frontone. Gran finale il 31 marzo, con la musica classica "Aspettando piano festival", nell’auditorium Giovanni Paolo II, con Elyane Laussade al pianoforte. Organizza l’Associazione Kaletra.

Michele Casalini