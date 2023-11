"La Guerra di Tiburtino III". E’ cine d’autore

Sabato alle 21.30 grandi ospiti in arrivo al Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica. I mitici "Manetti Bros" e la regista Luna Gualano saranno gli straordinari ospiti della serata e presenteranno il nuovissimo film "La guerra del Tiburtino III" (per info e prenotazioni 3393880312). "La guerra del Tiburtino III" è un film che parla del periferico di Roma. Una sera un meteorite arriva nel quartiere dal cielo e viene raccolto da Leonardo de Sanctis che lo porta a casa. Di notte però avviene qualcosa di strano. L’evento è svolto in collaborazione con il Cinema Stella di Grosseto. I Manetti Bros insieme alla regista Luna Gualano saranno infatti ospiti il pomeriggio alla proiezione a Follonica alle 21.30 alla Sala Tirreno in via Bicocchi. Il soggetto e la sceneggiatura è stata curata di Emiliano Rubbi e Luna Gualano, che saranno presenti in sala.