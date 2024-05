La graphic novel raccontata e spiegata da Carlo Rispoli

Domani alle 17 nell’Aula delle Colonne della Fondazione Polo Universitario incontro sul tema "Il linguaggio disegnato: la graphic novel". Sarà Carlo Rispoli a sviluppare l’argomento sia illustrando percorsi, tecniche, esiti di questa forma di arte sia presentandoci i suoi lavori di autore e disegnatore.

Laureato in medicina veterinaria, Carlo Rispoli è stato sempre appassionato di grafica e vi si è dedicato con regolarità, frequentando corsi in Italia e all’estero, instaurando collaborazioni con diverse case editrici e numerosi autori, tenendo lezioni in varie scuole. Fra le sue pubblicazioni ci sono "Treasure Island" (Stevenson), "A Ilha do Tesouro" (Pace Rispoli); "Sangue sul Lago Otsego" (Bazan Rispoli), "Le Due Tigri" (Salgari) Rispoli; "La Coccarda Rossa" (Mercuri Bazan), "Montecristo" (Dumas), "Il Caso Sindelar le inchieste del commissario Baroni" Bazan Rispoli, "Le notti bianche" (Dostoevskij, "Il caso Lattes" di Consentino Della Monaca e Rispoli (Effigi).

L’iniziativa è organizzata dalla Società Dante Alighieri, in collaborazione con il Polo Universitario Grossetano.