Barca in avaria, salvate tre persone

Castiglione della Pescaia, 17 giugno 2024 - L’allarme è arrivato alla Capitaneria di porto, che ha ricevuto una chiamata di emergenza, esattamente dalle Rocchette, nel comune di Castiglione della Pescaia, per un imbarcazione con motori in avaria, che aveva a bordo tre persone adulte.

A quel punto è stato inviato il mezzo in servizio alla Delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto, mentre via terra è intervenuto il personale dell’ufficio locale marittimo di Castiglione della Pescaia. Le tre persone che si trovavano a bordo della barca sono stati quindi fatti arrivare in spiaggia con un pattino di Salvataggio, mentre il personale a bordo del gommone della Guardia Costiera ha provveduto ad assistere al successivo recupero dell’imbarcazione. Fortunatamente la vicenda si è conclusa senza nessun ferito grazie al pronto intervento degli uomini della Guardia Costiera, che controllano con grande attenzione il nostro mare.