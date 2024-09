"La giunta deve dimettersi". Manifestazione in piazza

L’opposizione chiede (di nuovo) le dimissioni della giunta guidata dal primo cittadino Andrea Casamenti.

A Orbetello la temperatura del clima politico non sembra risentire delle prime brezze settembrine e resta sempre rovente. Sulla scia di quanto avvenuto nel corso dell’estate e in particolare per la gestione dell’emergenza in laguna operata dall’amministrazione comunale di Andrea Casamenti, il Collettivo Kairos con Partito Democratico, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Azione e Giovani Democratici ha organizzato per domani alle 18 in piazza Eroe dei due mondi una manifestazione pubblica per chiedere le dimissioni della squadra di governo.

"Il fulcro della protesta – annunciano gli organizzatori – saranno le modalità con le quali è stato affrontato lo stato emergenziale della laguna".

Tra le richieste principali degli organizzatori ci sono quella di un’adunanza aperta del consiglio comunale e l’accesso completo agli atti del Comitato tecnico scientifico "così da avere finalmente chiarezza e trasparenza – dicono i promotori dell’iniziativa – sulla gestione della laguna da parte dell’amministrazione comunale".

"Occorre iniziare una riflessione su altre questioni strettamente connesse a quella lagunare – proseguono – come l’incuria del territorio, lo stato economico-occupazionale, la scarsissima offerta culturale ed il disinteresse totale nei confronti dell’ecosistema in cui siamo immersi".