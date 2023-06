La genesi e l’evoluzione del fascismo Incontro con Giovanni Fasanella

La sezione "Carla Nespolo" dell’Anpi, in collaborazione con le Agende Rosse "Peppino Impastato", Libera "Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" e l’organizzazione di volontariato divulgativoculturale "Working Class Hero OdV", organizza nel pomeriggio di oggi, anniversario della Liberazione della città di Grosseto dall’oppressione nazifascista, un evento pubblico in Sala Pegaso, per analizzare la genesi e l’evoluzione del fenomeno "fascismo" a cento anni dalla "Marcia su Roma" e ad ottant’anni dall’avvio della fase resistenziale. All’incontro pubblico, rivolto all’intera cittadinanza, parteciperà Giovanni Fasanella, documentarista, scrittore e giornalista dell’"Unità" durante gli anni di piombo, noto resocontista parlamentare e politico. L’iniziativa pubblica, che prenderà avvio a palazzo Aldobrandeschi a partire dalle 17, vedrà Fasanella impegnato in un serrato dialogo con Daniela Castiglione, presidente della Sezione Anpi "Carla Nespolo", Roberta Giorgi referente di Libera, Michael Alexander Calì dell’organizzazione Working Class Hero OdV ed Elio Irudal del gruppo Agende Rosse "Peppino Impastato", mettendo in luce, come ricorda l’Anpi "le contraddizioni di tutti i falsi miti cavalcati dalla propaganda fascista, tra cui il patriottismo e la moralità, insieme a quelle verità celate che fanno del fascismo storico e del neofascismo il filo nero di congiunzione tra criminalità organizzata, influenze straniere e servizi infedeli contigui al cosiddetto "doppio Stato".