"La Fratta in Festa a Pitigliano: Divertimento e Musica"

Saranno quattro giorni tutti di divertimento, quelli che andranno in scena nel centro storico di Pitigliano, nel rione La Fratta. Da oggi fino a domenica avrà luogo la manifestazione di fine estate "La Fratta in Festa" pro Torciata di San Giuseppe. La manifestazione è organizzata dall’associazione Promo. Fi. Ter, presieduta da Francesco Corti, e sponsorizzata dall’Avis di Pitigliano. Con "La Fratta in Festa" sarà possibile ascoltare della buona musica e nello stand gastronomico degustare i prodotti della zona. Questo è il programma completo delle quattro giornate. Oggi alle 19,30 apertura stand gastronomico, dalle 21 intrattenimento musicale con la "De Caunt band". Domani alle 19 in piazza Garibaldi (meglio conosciuta come piazza del Comune ), si terrà il concerto della banda "Giuseppe Verdi" di Sorano-Pitigliano, diretta dal maestro Daniele Pifferi. Il concerto è organizzato dal Comune di Pitigliano e dalla Proloco "L’Orso"

Alle 19,30 apertura stand gastronomico e alle 21 musica con il complesso Blue Moon orchestra. Sabato, apertura dello stand gastronomico sempre alle 19.30 e alle 22 musica con il deejay Philippe. Domenica alle 19,30 apertura dello stand gastronomico. Per prenotazioni telefonare a Pino : 3457735610-oppure a Francesco 3342541244.

La cena prevede due turni per meglio favorire l’afflusso della gente: alle 19,30 e alle 21. Giancarlo Carletti