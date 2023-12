La fortuna bacia Scansano. Maxi vincita col Superenalotto

La fortuna del Superenalotto ha baciato Scansano. È festa per un fortunato vincitore che ha centrato 1 punto 5 da 63.337,19 euro (al netto delle tasse diventano 50.769,75 euro). La giocata vincente è stata realizzata a Scansano presso il punto di vendita Sisal tabaccheria di Simone Ferroni, situato in Piazza Garibaldi, 6. La combinazione vincente è stata 52,63,67,71,83,89, J 23, SS 46. L’ultimo "6" da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo (RO) il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro. Si nasconde ancora il "6" nell’estrazione di SuperEnalotto dello scorso venerdì, con il Jackpot che arriva a 33,2 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera. "Siamo contenti di questa vittoria e al vincitore auguriamo tutto il meglio", commentano dalla tabaccheria di Scansano. Il proprietario sulla vetrata ha appeso una copia della schedina vincente. "Si tratta della vincita più importante che abbiamo registrato con una scheda del SuperEnalotto. Nel novembre del 2021 – ha ricordato Simone Ferroni - abbiamo invece registrato la vincita più alta, 100mila euro con il Gratta e Vinci".Tra gli abitanti del paese è scattata adesso la caccia al fortunato vincitore. La curiosità di chi sia il vincitore è tanta. Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

N.C.