La festa di S. Barbara. Il bilancio del 2023 dei Vigili del fuoco. Oltre 5mila interventi

La caserma "Carnicelli" ha celebrato Santa Barbara. A fare gli onori di casa con tutte le forze dell’ordine il Comandante, Pietro Vincenzo Raschillà, che ha accolto gli ospiti direttamente sul piazzale di manovra del Comando dove si sono svolti due momenti particolarmente solenni: l’uno a testimonianza della fede dei vigili del fuoco, tramite un omaggio floreale adagiato ai piedi della statua della Santa Patrona in segno di devozione, e l’altro in memoria vigili del fuoco grossetani caduti in servizio mediante la deposizione di una corona di alloro al monumento loro dedicato. Successivamente ha avuto luogo la tradizionale celebrazione eucaristica officiata da Don Marjan Gjini, parroco della parrocchia di Madre di Teresa di Calcutta. Al termine della celebrazione il Comandante Raschillà ha sinteticamente illustrato l’intera attività dei vigili del fuoco che si è dimostrato particolarmente generoso per il numero di traguardi che sono stati raggiunti. In particolare, Raschillà ha fatto riferimento "all’istituzione di un presidio rurale a Duna Feniglia l’unico dei vigili del fuoco nella regione Toscana, per poter garantire una più rapida azione in caso di incendio boschivo nei parchi e le riserve naturali del comprensorio sud della provincia". "L’immobile – ha aggiunto Raschillà – è stato già ristrutturato in modo da svolgere una ulteriore funzione quale polo didattico per la formazione della figura di Dos (direttore operazioni di spegnimento) dei vigili del fuoco". Un altro momento di grande significato è stato quello rappresentato dalla concessione della cittadinanza onoraria ai vigili del fuoco da parte del Comune di Cinigiano per l’opera di soccorso e spegnimento "per il grave incendio di interfaccia urbano rurale che ha flagellato il territorio cinigianese dal 24 al 28 luglio 2022". Il Comandante ha voluto poi elogiare pubblicamente tutti i vigili del fuoco della provincia di Grosseto, i quali "hanno consentito al Comando di attivare contemporaneamente 4 presidi aggiuntivi di tipo stagionale: il presidio sull’Isola del Giglio, il presidio Aib di Ansedonia, il presidio acquatico di superficie di Orbetello ed il presidio acquatico di superficie che si trova al Porto di Scarlino. L’ultimo colpo messo a segno, ma solo in ordine cronologico, consiste nell’evoluzione del Distaccamento Volontario di Sorano la cui nuova sede troverà posto all’interno del Polo delle emergenze che verrà realizzato a partire dal prossimo mese di gennaio all’interno del centro servizi di San Quirico".

In totale sono stati 5.588 gli interventi di soccorso effettuati in tutta la provincia di Grosseto dai vigili del fuoco nel periodo dal 1° gennaio 2023 a ieri: 3.055 sono stati effettuati dalla centrale di Grosseto. Molti anche gli interventi che sono stati effettuati nei distaccamenti: a Follonica 1.142, 718 a Orbetello, 439 ad Arcidosso, 120 a Sorano, 60 a Manciano, 23 all’Isola del Giglio, 23 al presidiorurale Aib di Ansedonia, 7 al presidio acquatico di Orbetelloe 5 a quello di Scarlino.