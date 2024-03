La dimensione "provinciale" di Nuovo Millennio

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di domenica scorsa hanno visto, all’interno della vittoria del centrodestra sul centrosinistra (sei consiglieri contro quattro), l’ottimo risultato della lista civica Nuovo Millennio. Il movimento civico ha portato in Consiglio provinciale Angelo Pettrone con 7.872 voti risultando così il terzo degli eletti in assemblea. Il presidente di Nuovo Millennio, Riccardo Paolini, soddisfatto dell’esito elettorale che ha visto prevalere la lista di centrodestra, conferma l’impegno che politicamente è stato siglato con gli alleati di coalizione e mette in evidenza che "il territorio ha dato alla lista, che ha prevalso con 6 consiglieri eletti confronto a 4 del centrosinistra, un preciso segnale di cambiamento che deve scaturire in un cambio di passo nell’azione amministrativa". "Pertanto – prosegue Paolini – ci impegneremo per rappresentare tutto il territorio provinciale sempre con lo spirito costruttivo ed impegno civico che ha contraddistinto Nuovo Millennio in oltre trent’anni di attività politica".

Il vice presidente, Riccardo Ginanneschi, ci tiene a sottolineare che "l’esito delle elezioni provinciali è anche il riflesso sul territorio della buona amministrazione che a Grosseto vede impegnata da sette anni la coalizione guidata da Antonfrancesco Vivarelli Colonna. "Una coalizione – ricorda Ginanneschi – che ha ben governato e ha portato a Roma in Parlamento due esponenti della giunta (la senatrice Simona Petrucci e il deputato Fabrizio Rossi) a testimonianza della capacità di concretizzare con il lavoro amministrativo quanto richiesto dai cittadini e portatori di interesse del territorio".

Consapevole dell’impegno preso e pronto a svolgere il ruolo di consigliere provinciale Angelo Pettrone ringrazia chi lo ha sostenuto ed ha contribuito in modo determinante alla sua elezione. "Un’elezioneo – afferma Pettrone – che, dal risultato, dimostra che il mondo civico cittadino ed extracittadino ha esigenza di essere rappresentato e soprattutto vuole incidere perché la provincia di Grosseto possa crescere e migliorare".