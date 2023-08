La cultura in Laguna "Sole d’estate" da vedere

Proseguirà fino a mercoledì 23 nei locali della Guzman la mostra collettiva "Sole d’estate" con le opere delle artiste del collettivo Corrente Alternata, tra pittura, scultura, narrativa, poesia e musica. L’esposizione è stata organizzata in collaborazione con l’assessora alla Cultura Maddalena Ottali.

Il collettivo artistico Corrente Alternata dà spazio alle sue donne. "Abbiamo deciso che in questo momento di maggior afflusso turistico – dicono i responsabili del Collettivo – fossero le nostre artiste ad avere un ruolo centrale, donne e ragazze che, attraverso le loro opere, raccontano sogni e paure, ambizioni e disagio, denunciano, combattono, si esprimono raccontando il mondo attraverso il loro peculiare punto di vista".

E’ attraverso il linguaggio dell’arte che "Sole d’estate" fa brillare il ruolo e l’intelletto delle donne, grazie al sapiente lavoro di coordinamento di Flaviana de Gennaro, tra pittura, opere in resina, sculture e un appuntamento speciale, quello in programma sabato con le affascinanti pagine de "Il fuoco dei sensi".

La mostra è aperta tutti i giorni nella ex polveriera Guzman a partire dalle 19. Sabato, alle 19, quindi, appuntamento con la presentazione del libro "Il fuoco dei sensi", della scrittrice Chiara Varisco che narra la vera storia di Valerio, uomo semplice e speciale come ogni creatura ma, che a differenza dei più, ci fa scoprire lo straordinario nell’ordinario. Le artiste presenti sono Rachele Tofanelli, Rossella Rispoli Segato, Olimpia Petrini in arte Lima, Barbara Lo Faro, Daniela Cleo, Margi Vancheri, Federica Damiani, Barbara Rosi,Eleonora Falcini (in arte Lolly Pottery), Ginevra Galassi, Laila Gamberi, Rebecca Frigola, Matilde Guerrini, Marcella Stefanelli, Valeria Alciati, Susanna Mariani, Michela Viduani.

Michele Casalini