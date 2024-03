La cultura aiuta la Croce rossa

Tante donne hanno partecipato al successo del pomeriggio di cultura e solidarietà con la presentazione dei tre libri delle scrittrici Edy Rita Bronchi, Graziella Pesenti ed Anna Maria Schimenti organizzato dal Circolo Bocciofilo di Orbetello, con il Soroptimist International Orbetello Costa d’Argento e la collaborazione di Artemare Club e del comandante Daniele Busetto.

Tre scrittrici per il sociale e la sanità della Maremma, l’evento è servito per raccogliere altri fondi economici per acquistare l’ambulanza "Gaia 2", progetto del Comitato Costa d’Argento della Croce Rossa Italiana da realizzare entro il 2024 ed a cui hanno già aderito importanti sponsor come Banca Tema ed Unicoop Tirreno e decine di singoli cittadini, artigiani, commercianti, ha aderito anche il Comune di Orbetello.

La Croce rossa ha partecipato con le delegate e volontarie Guya Sarperi e Luana Gagliardi che hanno portato i saluti e ringraziamenti a tutti i presenti e sostenitori di questa nobile iniziativa molto ben riuscita, che ha lanciato un messaggio molto importante di collaborazione solidale e sociale nel volontariato e sanità pubblica, fra associazioni del terzo settore del territorio.