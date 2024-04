Roberto Renai, presidente di Adf, si dice soddisfatto per i numeri raggiunti nel 2023 ma soprattutto per la fiducia che ancora una volta i soci hanno dimostrato di avere nell’azienda, approvando all’unanimità il bilancio. "Il bilancio recentemente approvato ci dà l’immagine di un’azienda solida - commenta Renai – molto attenta alla sostenibilità ambientale e anche alla transizione ecologica. Adesso dobbiamo proseguire su questa strada per portare avanti con convinzione il piano industriale che si concluderà nel 2025". Un bilancio con dei numeri importanti. "Penso ad esempio alla media di investimenti per abitante servito che ha raggiunto i 128 euro annui – prosegue – a fronte di una media italiana stimata per il 2023 di 70 euro. Dobbiamo continuare su questa strada e dobbiamo farlo con azioni sostenibili, cioè dobbiamo riuscire a fare le stesse cose cercando di non aumentare le tariffe". Da 4 anni AdF ha messo in campo un’azione di spending review aziendale. Grazie agli investimenti realizzati le perdite di rete nel 2023 si attestano al 36,2%, con una riduzione di oltre il 10% negli ultimi 5 anni. "L’obiettivo è riuscire ad arrivare al 35% – conclude Renai – un dato che è al di sotto della media europea. Ce la possiamo fare".