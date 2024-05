Caduta fatale dallo scooter, muore dopo un mese e mezzo

Monte Argentario (Grosseto), 8 maggio 2024 - Era caduto dallo scooter a Monte Argentario aveva battuto la testa il 24 marzo scorso. Claudio Ballini, 44 anni, è morto all'ospedale de Le Scotte di Siena dopo un mese e mezzo nel reparto di rianimazione. Troppo gravi le ferite riportate dall'uomo che da quella caduta non si è più ripreso. Ballini lavorava come escavatorista. La notizia della morte dell'uomo ha attraversato tutto l'Argentario dove l'uomo era molto conosciuto. L'incidente avvenne in via del Campone.