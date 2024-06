La Coop Unione Amiata sorride, il bilancio 2023 è positivo

Il bilancio 2023 di Coop Unione Amiata è positivo. È stata molto partecipata l’ultima assemblea dei soci, riunitasi a Santa Fiora e nell’occasione sono stati sviscerati i numeri del 2023. Lo scorso anno la Cooperativa ha svolto la propria attività commerciale in 28 punti vendita, con l’apertura nei mesi estivi di due nuovi negozi, con un incremento dell’4,23% a valore, dettato anche dal riposizionamento della cooperativa nel territorio, registrando il 2,17% di aumento a rete omogenea. Il bilancio 2023 della cooperativa segna vendite a quota 95,20 milioni di euro, l’utile netto è circa 421.000 euro, al netto delle imposte pari a circa 184.000 euro. In risposta alle difficoltà delle famiglie hanno dovuto far fronte agli effetti negativi dell’inflazione la cooperativa ha incrementato le attività promozionali e a fine anno ha aderito al Trimestre antinflazione. Le difficoltà dettate dal crollo del potere di acquisto delle famiglie, per effetto di un’inflazione che è cresciuta nel biennio 2022-2023 dal costo del denaro alto, ha provocato un calo di vendita a volumi del 4% nella cooperativa. Una nota positiva è dettata dall’aumento del numero di clienti e dello scontrino medio, aumentati rispettivamente del 3,18% e del 1,03%. Nel 2023 la vendita del Prodotto a marchio Coop in Amiatina ha rappresentato il 53,99% del venduto a quantità e del 49,39% del venduto a valore, andando a consolidare questo primato a livello di sistema Coop. Grazie al risultato positivo del 2023, il patrimonio netto della Cooperativa cresce ulteriormente arrivando a 24.185.839 euro.?Al 31 dicembre 2023 l’organico di Coop Unione Amiatina era composto da 369 dipendenti. L’88,92% è a tempo indeterminato, il 58,81% sono donne. Tra gli obiettivi futuri la Cooperativa intende proseguire gli investimenti approvati negli anni inizierà a breve la realizzazione del nuovo negozio di Pitigliano nella zona in prossimità della Cantina Sociale.