La città in lutto piange Otello Damiani

E’ morto ieri all’età di 79 anni Otello Damiani, molto conosciuto a Grosseto. Per anni aveva lavorato come perito infortunistico, prima come dipendente e poi come libero professionista. Ma a Grosseto era conosciuto anche per essere stato uno dei soci della discoteca Fuor Roses di Marina di Grosseto, dove hanno ballato e si sono divertiti intere generazioni di grossetani. Inoltre Damiani aveva una grande passione, quella per il Grifone, tant’è che con l’amico Lottini negli anni della Serie B si era fatto anche tutte le trasferte del suo amato Grosseto. Damiani, che era anche un affezionatissimo lettore del nostro giornale, lascia la moglie Orietta, i figli Silvia e Alessandro e tre nipoti. I suoi funerali si svolgeranno domani a partire dalle 9,45 dall’obitorio del Misericordia, da dove la salma sarà portata al cimitero di Sterpeto, per poi essere cremata. Alla famiglia le condoglianze anche da parte della nostra redazione.