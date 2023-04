La celiachia tra i banchi Lezione con la dietista

Le classi 5E e 5F del "Lotti" di Massa hanno partecipato nei giorni scorsi alla consueta giornata di formazione promossa da Aic Toscana dal titolo "A scuola con la celiachia per non farne una malattia", nell’ambito delle attività Pcto. Nella prima parte dell’incontro gli alunni hanno assistito alla lezione teorica a cura della Dietista e nutrizionista Elisa Spaghetti, la quale ha fornito le opportune informazioni sull’alimentazione senza glutine e le relative implicazioni nel mondo della ristorazione contemporanea. Nella seconda parte gli studenti del settore cucina hanno partecipato alla lezione pratica tenuta dallo Chef Moreno Menicatti, il quale li ha guidati nella preparazione di un menu senza glutine. Gli studenti del settore sala-vendita hanno allestito il buffet per servire le preparazioni nel rispetto delle norme igienico sanitarie e della corretta accoglienza del cliente celiaco.