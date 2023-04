La campionessa Alessandra Sensini ha incontrato gli studenti di Marina

La campionessa di windsurf Alessandra Sensini ha incontrato gli studenti di Marina di Grosseto nel contesto di un gemellaggio internazionale. Per i giovani aver parlato con l’atleta è stata un’importante occasione di confronto. "Let’s live the Olympic dream together!" è il titolo del progetto Erasmus+ che vede coinvolto l’Istituto Comprensivo "Orsino Orsini" di Castiglione della Pescaia e altre scuole secondarie di Francia, Danimarca, Spagna, Ungheria, Serbia. Gli studenti dei 6 paesi collaborano in gemellaggi virtuali e in presenza e durante i viaggi di istruzione, alla scoperta della storia e dell’evoluzione dei Giochi Olimpici, dalla loro nascita a oggi vivono esperienze immersive sperimentando sul campo gli sport olimpici e paraolimpici. Nel 2024, le 6 scuole si incontreranno in Francia per celebrare le Olimpiadi scolastiche a conclusione del progetto. Questa settimana invece si è conclusa una fase del progetto: il gemellaggio tra la scuola secondaria di primo grado di Marina di Grosseto e una scuola secondaria di Belgrado, che ha visto gli studenti impegnati ad apprendere le basi del windsurf e della vela con gli istruttori dell’Associazione Waterworld e con l’eccezionale partecipazione della campionessa olimpionica. Laura Bozzi, docente e coordinatrice del progetto per la scuola italiana specifica che: "Il 5 maggio gli studenti dell’Istituto "Orsino Orsini" incontreranno i volontari dell’Associazione Skeep e alcuni atleti disabili che racconteranno la loro esperienza sportiv.Questo progetto rappresenta una grande occasione per i nostri alunni per riflettere sull’importanza dello sport per la loro vita, in una dimensione inclusiva".