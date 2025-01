La campagna del Comune: "Un successo"

Più donazioni e più donatori: ha colto nel segno la campagna di sensibilizzazione ’Donare sangue per donare vita’ promossa dalla presidenza del consiglio comunale in collaborazione con la Asl e con la società partecipata Sistema. La scorsa estate gli amministratori si sono dati appuntamento al centro trasfusionale dell’ospedale Misericordia per mandare un messaggio importante ai cittadini, attraverso una foto di gruppo che tra il 31 luglio e il 10 settembre è stata affissa in manifesti pubblicitari 6x3 in varie zone della città: via Aurelia nord, viale Einaudi, via Svizzera, via Giusti, via Tarquinia (sottopasso), via Senese/via Andorra, via Aurelia nord/via monte Labro, viale Caravaggio, e via Australia fronte via Inghilterra.

Confrontando i dati raccolti dalla Asl e relativi al periodo 15 luglio – 30 novembre del 2024 e del 2023 è emerso che le donazioni di sangue sono aumentate del 7 per cento, mentre il numero di coloro che non hanno mai donato e si sono presentati per eseguire la valutazione di idoneità alla donazione è cresciuto del 4 per cento.

"Siamo molto soddisfatti per questo risultato – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti (foto) – e ringraziamo di cuore tutti i cittadini che si sono impegnati a donare cogliendo in pieno il nostro messaggio con un gesto semplice, ma che molte volte può fare la differenza tra la vita e la morte. Ricordiamoci sempre che ognuno di noi potrebbe averne bisogno. Ancora una volta il consiglio comunale si è aperto alla città promuovendo una buona pratica ed è stato bello vedere l’adesione trasversale, a prescindere dalle appartenenze politiche, da parte dei consiglieri, a cui si sono uniti anche alcuni assessori".