La Banda dei Babbi Natale. In attesa delle renne. Santa Claus arriva motorizzato

Chi lo ha detto che Babbo Natale arriva solo nella slitta trainata dalle renne? E se amasse anche i motori? Ieri in città sono arrivati tantissimi Santa Claus, ma in sella alle due ruote con due iniziative natalizie.

La mattina in centro storico sono arrivati grazie ai "Pistoni Maremmani" e al "Motoclub Granducato Bikers" di Grosseto.

"Eravamo circa quaranta con le nostro moto, tutti quanti addobbati – dice il presidente dei Pistoni Maremmani, Manuel Sarti –. Quest’anno abbiamo preso parte al mercatino dei bambini di Gorarella, poi siamo andati in centro con le associazioni di volontariato".

"Quest’anno abbiamo cambiato format, abbiamo coinvolto le associazioni di volontariato come Anpas, Misericordia e Croce Rossa, coloro che forniscono supporto a noi motociclisti in situazioni di soccorso, le volevamo al nostro fianco anche questa volta – spiega Andrea Fabbreschi, cofondatore e consigliere –. Nel pomeriggio siamo stati allo stadio e abbiamo fatto una donazione alla famiglia di Leonardo Di Marte, scomparso quest’estate. L’anno scorso Leonardo era nel motoclub con noi, era dei nostri. L’evento della mattina è spinto da una grande passione per le moto ma soprattutto verso il sociale. Ci tenevamo a creare un momento bello infatti tante persone sono sopraggiunte appositamente ed altre, intente a fare regali natalizi si sono intrattenute con noi".

Le associazioni di volontariato sono scese in piazza Dante con gazebi e ambulanze, con dimostrazioni e tanto divertimento ed intrattenimento per i più piccoli. Il pomeriggio invece hanno fatto ingresso nella parte sud della città, all’Aurelia Antica, le Vespe, un’invasione dell’iconico marchio italiano.

"Ci siamo ritrovati in 30 Babbi Natale – dice il consigliere dell’associazione Frasio Conti –. La mattina abbiamo fatto un giro in città e abbiamo fatto visita alla Casa di riposo Ferrucci. Quest’anno poi siamo venuti a regalare le caramelle ai bambini da parte del Vespa Club. Siamo tutti amanti delle nostre Vespe, sono i nostri gioielli, le curiamo e ci teniamo a farle vedere nella nostra città. In Italia ci sono oltre 900 Club iscritti e il nostro è il numero 53: abbiamo ripescato il vecchio documento".

Maria Vittoria Gaviano