"La bambina" di Urgese alla libreria Altrimondi

Oggi alle 18 alla libreria Altrimondi di via Albereta 50 a Follonica. Angela Urgese presenta il suo libro "La bambina con il coniglietto di pezza". E’ stato Polvani a dedicare uno scritto ad Angela Urgese. "Angela Urgese viene da Baranzate, un Comune che si rova alla periferia di Milano – scrive Polvani –. Lavora come tassista e con la sua auto percorre incessantemente le vie del paese ogni giorno. Conosce storie di uomini e donne che vogliono coinvolgerla nelle loro ansie, le loro gioie che si mostrano curiosi ma che lei non può sempre seguirli. Durante la pandemia ha deciso di iniziare a scrivere. E ha avuto un grande successo di critica e un forte apprezzamento fra i lettori che l’anno spinta alla sua seconda fatica, proprio ‘La bambina con il coniglietto di pezza’. Si tratta – chiude Polvani – della storia di Isabel e la sua narrazione si intreccia tra Milano e Grosseto, dove i personaggi sembrano i prediletti di un caos esistenziale che non può che non lasciare senza fiato".