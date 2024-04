La Asl seleziona psicologi. Candidature già aperte

Nelle Asl toscane arriveranno i primi psicologi di base, una nuova figura istituita in Toscana a fine 2022 per un servizio di assistenza da svolgersi in coordinamento con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta. Nella Asl Toscana Sud Est saranno assegnati gli incarichi a tre professionisti. Per presentare domanda c’è tempo fino alle 12 del prossimo 7 maggio.

Per candidarsi occorre disporre di una laurea magistrale in psicologia, essere iscritti all’albo ed avere tre anni di esperienza professionale e lavorativa alle spalle come psicologo (per consultare il bando: https://www.estar.toscana.it/wp-content/uploads/2024/04/bando-psicologi-scadenza-7-maggio.pdf). In provincia di Grosseto il servizio sarà attivato nella Casa della salute ad Orbetello e per gli psicologi è prevista una tariffa di 30 euro l’ora. Lo scopo dell’assistenza dello psicologo di base è quella di intercettare precocemente i bisogni psicologici dei cittadini e prevenire dunque forme croniche o manifestazioni importanti ed acute.