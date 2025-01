Italiani giovanili di Ciclocross, in 500 nel Golfo

FOLLONICA

E’ stato un vero e proprio spettacolo la quattro giorni di Ciclocross che si è svolta a Follonica. Un percorso immerso nella natura che oltre a testare gli atleti sotto diversi profili tecnici ha offerto un colpo d’occhio unico per gli spettatori che hanno partecipato. Ciclocross che è stato anche fortunato vista la nebbia, pioggia e vento per calarsi completamente nell’atmosfera di un cross nordico. Ben 500 atleti e atlete dai 13 ai 16 anni hanno risposto "presente" onorando l’impegno preso dal team di Scotti in collaborazione con le società locali Asd Impero e Free Bike Pedale Follonichese 1956.

"Di vivo cuore desidero ringraziare tutto il colossale dietro le quinte che ha sorretto la meraviglia cui avete preso parte in questi due giorni. Il meraviglioso staff dell’Asd Romano Scotti che coordino e che ha sacrificato buona parte delle festività natalizie, è stato affiancato da due società locali, il Free Bike Pedale Follonichese 1956 guidato da Giancarlo Donati e l’Asd Impero retto da Fernando Caprio" ha detto Fausto Scotti, presidente del comitato organizzatore.

Congratulazioni arrivate dal Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani: "Dai campionati assoluti di Sesto Fiorentino in casa di Alfredo Martini, alla pista, al ciclocross con i campionati italiani si completa questa volontà della Toscana di promuovere e valorizzare lo sport che prima di tutti è stato popolare, che ha visto partecipazione tra la gente. Follonica si immedesima in questa sfida ed è un onore per tutta la Toscana. È meraviglioso vedere l’impegno profuso dagli atleti, che ambiscono a essere i protagonisti azzurri del futuro".

Soddisfatto anche Marco Cappellini, presidente di Follonica Sport: "Ogni volta è sempre un piacere quando si arriva e si vede questa coreografia, è particolarmente emozionante. Complimenti ai ragazzi per la grinta e per i risultati, grazie Asd Romano Scotti per rendere Follonica Sport ancora una volta partecipe di questa meraviglia".

Gli fa eco Luca Menichetti, presidente Fci Toscana: "Grazie al pubblico che ha popolato questa spettacolare arena. Io ricevo l’eredità del mio predecessore Metti. Ho un gruppo di consiglieri fantastico, speriamo di ripercorrere le tappe vincenti del consiglio precedente".

Al termine dei tricolori, si è tenuta la premiazione.