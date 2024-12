Istruzione per adulti. Aperte le iscrizioni

Corsi d’inglese, informatica e lingua italiana, presentata l’offerta formativa del Cpia1 di Grosseto all’open day tenuto nei giorni scorsi nella sala del consiglio comunale di Capalbio. Si rinnova dunque la collaborazione con l’Amministrazione comunale, presente all’incontro con gli assessori Patrizia Puccini e Federico Bordo, per garantire sul territorio i corsi di italiano per stranieri (all’interno del progetto Fami), di inglese e informatica. I partecipanti potranno iscriversi entro domenica 15 sul sito del Cpia1 di Grosseto (www.cpia1grosseto.edu.it) oppure recandosi all’Ufficio protocollo del Comune di Capalbio. Venerdì 20, inoltre, si terrà un incontro per decidere insieme agli iscritti i giorni e gli orari dei corsi. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Cpia1 di Grosseto.