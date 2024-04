Istituto tecnico Agrario Leopoldo II. Una storia lunga 85 anni. Con festa

Ne ha viste tante di storie e di ragazzi nel corso dei suoi 85 anni di vita. L’Istituto Tecnico Agrario Leopoldo II di Lorena sta per celebrare l’anniversario. L’istituto inizalmente aveva la sede a Follonica e poi nel 1938 fu trasferito a Grosseto con l’azienda agraria, che fu espropriata. Il Podere Risorgimento fu la sede della vecchia azienda agraria. È stata ristrutturata con all’interno i Laboratori territoriali. Ma non solo, c’è un progetto in cantiere: un punto di ristoro per l’intera cittadella gestito dagli alunni ed ex alunni.

"I laboratori territoriali – dice la dirigente scolastica Cinzia Machetti – li dedichiamo a Vincenzo Gentili, preside fino al 1998. Il punto ristoro sarà una startup dei nostri studenti".

"Nasce come Regio istituto – ricorda Alfonso De Pietro, presidente Fondazione Lorena ed ex dirigente scolastico del Lorena –. Sto trovando con piacere tanti periti agrari, sono ovunque, non solo in abiti legati allo studio intrapreso. È un ottimo segnale". Ecco cosa ci sarà in programma sabato in occasione dell’anniversario. Alle 13 pranzo preparato dagli studenti dell’Enogastronomico. Alle 15 visita alle aule e laboratori di biologia, chimica, fisica, Crisba, serre didattiche, estrattore, cantina. Alle 16 al podere Risorgimento sanno inaugurati i laboratori territoriali e alle 16.30 presentazione della pubblicazione "85 anni di storia dell’Istituto tecnico agrario" e spazio Amarcord e ricordi degli ex allievi, e poi spazio alla festa dalle 17.30 con Band Gorilla Planet, H di Noè, Giuseppe De Pietro. Alle 19 aperitivo e ritrovo ex allievi a cura degli studenti dell’Enogastronomico e dell’associazione Amici di Macchiascandona al Podere Risorgimento.

Maria Vittoria Gaviano