Iscrizioni agli istituti superiori Il Fossombroni è il più gettonato

di Steven Santamaria

Si sono chiuse da poco, le iscrizioni per l’anno scolastico 202324. Nel capoluogo maremmano, i numeri riguardanti le nuove matricole sono piuttosto soddisfacenti. Notevoli miglioramenti infatti sono stati registrati al Polo Fossombroni: "Rispetto all’anno scorso – spiega la preside del Polo Fossombroni Francesca Dini – si è incrementato notevolmente il numero di iscritti. Molti ragazzi hanno mostrato un interesse importante per le nostre scuole. Il nostro liceo internazionale quadriennale ha avuto però maggior successo". Il Polo "Pietro Aldi", dopo il boom di iscritti negli ultimi anni, è tornato ai livelli standard: "Rispetto agli ultimi anni, – dice il preside Roberto Mugnai – che hanno visto il Polo Aldi passare da 900 a 1200 studenti, le iscrizioni hanno visto un ritorno ai numeri abituali del liceo, circa 200 nuovi studenti. Il Liceo Classico mantiene le sue due tradizionali classi prime. Il liceo Scientifico sportivo avrebbe i numeri per due classi prime, una in più rispetto all’attuale situazione. Segnano, invece, una flessione in confronto agli anni scorsi, i due altri indirizzi anche se la ripartizione tra gli stessi e ancora da definire. Crediamo che questi dati confermino da una parte il decremento demografico generale e dall’altra una preoccupazione delle famiglie dopo gli anni di pandemia a iscrivere i figli verso indirizzi immaginati come decisamente più impegnativi". Numeri positivi al Polo liceale "Antonio Rosmini". "Già l’anno scorso – dice la preside Gloria Lamioni – abbiamo avuto una classe in più, rispetto alle quinte uscenti. L’anno scorso ci sono stati 258 iscritti. Tutto sommato, anche quest’anno si conferma il successo dei nostri 3 licei. C’è un boom di richieste per quanto riguarda il Liceo delle Scienze Umane con 98 nuovi iscritti. Inoltre abbiamo raggiunto un numero elevato, pari a 63, per il Liceo Economico Sociale e si tratta di una riconferma importante a cui io aspiravo molto, perché è una scuola apprezzata e conosciuta in tutta la provincia. Anche il liceo Linguistico si è riconfermato con 107 nuovi iscritti. Quest’anno usciranno 10 quinte ed entreranno 1213 nuove classi per un totale di 268 iscritti".

Infine i dati al Polo liceale Chelli sono stati in linea con le aspettative: "Finora, abbiamo avuto una quindicina di iscritti per i nostri licei – dice la preside del Polo Chelli Paola Biondo – e una ventina per la nostra scuola media. Siamo ovviamente in una prima fase ancora. Di solito, il numero finale, entro settembre, è sempre salito, grazie ai ragazzi che si sono aggiunti all’ultimo. Almeno fino ad oggi, il numero è sempre salito e non è mai sceso". Anche in confronto all’anno scorso i numeri sono confortanti: "I due dati sono più o meno simili. – conclude la preside Paola Biondo - Abbiamo però avuto un miglioramento per quanto riguarda le iscrizioni alle medie. Ma in questa fase noi ci siamo sempre mantenuti nella media".