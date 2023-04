Iride festeggia quaranta anni con un concerto

L’Iride, associazione molto conosciuta a Massa Marittima, festeggia il suo 40° anno di attività. Nel suo percorso ha avuto attività multidisciplinari che ne hanno caratterizzato il suo percorso che vanno dalla musica, alla pittura, alla fotografia, alla poesia e scrittura. Un’associazione che si è caratterizzata sempre per la sua apertura alla comunità rispettando quel criterio universale dettato da una cultura fondata sul confronto e sulla partecipazione di molti artisti locali. Sabato dale 16.30 nella sala San Bernardino nel Seminario Vescovile a Massa Marittima ci saranno quindi i festeggiamenti per la ricorrenza del 40° anno dalla fondazione. In programma ci sono esibizioni di artisti dello stesso gruppo "Iride" e di altre associazioni locali come Liber Pater, l’Accademia Omero Martini, il Trio O.O Hasbun, Capaccioni, Tonini e la Banda Larga. Alle 19.30 prevista apericena su prenotazione da effettuarsi entro oggi basta telefonare al numero di telefono 345 - 3533581.