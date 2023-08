"Iren, progetto super Una nuova scommessa"

Un progetto importante quello di Iren per l’inceneritore, che avuto anche il pass del Consiglio comunale. "Una volta che si profila per il territorio un investimento importante che rilancia, dopo anni, l’industria della Piana – afferma il Pci – certe considerazioni da parte di chi occupa posizioni istituzionali ci lasciano impietriti. Quello di Iren è un investimento importante che porterà senza dubbio alla creazione di nuovi posti di lavoro, al potenziamento del sistema economico e a dare opportunità di uno sviluppo complessivo per tutto il comprensorio e l’indotto – chiude il Pci – con speranze vere di una ripresa sociale e demografica dopo anni di tensioni e destrutturazione di impianti proprio per la tutela del territorio e della salute. Un’esperienza che potrebbe diventare modello e rendere compatibili le bellezze naturalistiche, artistiche vocate ad un’economia turistica a quelle collegate a condizioni di lavoro più stabile dell’industria. Insomma una nuova scommessa".