Ippodromo "contestato" Benini: "Atto necessario"

Il Comune di Follonica ha dato via al procedimento per la contestazione delle violazioni accertate nell’ambito della concessione dell’Ippodromo dei Pini. "È un atto che è stato ritenuto necessario – spiega il sindaco Andrea Benini – proprio perché sono state riscontrate delle criticità sul rispetto delle obbligazioni convenzionali. L’attività che il Comune ha svolto è stata molto seria e puntuale e riguarda tutti gli aspetti della gestione dell’Ippodromo. Si tratta di un lavoro di monitoraggio e controllo costante durato anni, svolto attraverso accertamenti e sopralluoghi che hanno permesso una verifica puntuale delle prestazioni convenzionali. Tutto questo percorso è stato riassunto in relazioni tecniche – prosegue Benini – Questo al fine di comprendere meglio il valore e la tipologia di attività che si svolgono nell’impianto di Follonica e il perimetro del relativo contesto regolatorio. Parte un procedimento frutto di un lavoro che parte da lontano e adesso ha preso un nuovo passo".