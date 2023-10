"Io non rischio a Follonica: in piazza Sivieri si studiano gli eventi alluvionali"

La campagna della Protezione civile "Io non rischio" è arrivata an che a Follonica come in altre decine di piazze in tutta Italia. I volontari del circolo Cala Violina, con i l coordinatore protezione civile del Circolo, Giovanni Guidoni, hanno realizzato uno stand in piazza Sivieri, un punto informativo per ribadire i rischi che caratterizzano il nostro territorio, spesso soggetto ad inondazioni. Lo stand, denominato "tenda alluvione", attraverso fotografie di repertorio, ha ripercorso la memoria storica delle emergenze passate e attraverso materiali divulgativi distribuiti, ha sensibilizzato i cittadini sulle buone pratiche di protezione civile da osservare per ridurre i rischi connessi. Molte le persone che hanno partecipato e si sono interessate al problema. Il presidente Giuseppe Venturi, a conclusione della giornata, ha ringraziato i volontari e si è complimentato con loro per l’ottima riuscita dell’evento che esula dalle normali attività che il circolo svolge quotidianamente.