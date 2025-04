Invicta Sol Caffe fermata dai Lupi Santa Croce: sconfitta 3-2 in casa

Si ferma a sette vittorie consecutive la striscia di risultati utili dell’Invicta Sol Caffe. Nella ventisettesima giornata di serie B maschile infatti i ragazzi di coach Fabrizio Rolando (foto) sono stati battuti in casa 3-2 dai Lupi Santa Croce: 19-25, 25-18, 25-22,18-25,10-15. L’Invicta conquista un punto prezioso per la classifica utile per conservare saldamente la quarta posizione con 46 punti. La gara di domani in casa di Castelfranco rinviata per la sospensione voluto dal Coni per il funerale di Papa Francesco, sarà recuperata mercoledì 30 alle 21.

Primo set subito in salita per i grossetani, che subiscono un 4-1 iniziale. Invicta che pero torna sotto pareggiando sul 13 pari. Ma Lupi Santa Croce si riporta avanti a metà frazione e tiene la testa del set fino in fondo. Nel secondo set, le parti s’invertono. E’ l’Invicta stavolta a comandare il gioco e il punteggio cosi da tenersi avanti e chiudere 25-18 il secondo set sull’1-1. Più combattuto il terzo, ma sono i grossetani, sulle ali dell’entusiasmo ad avere la meglio per 25-22. Sul più bello però Santa Croce si riprende e va a vincere il quarto. Nel quinto i Lupi finiscono 15-10.