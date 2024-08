Invicta, ecco i gironi per i team di "C" e "D"

Due gironi molto impegnativi per le due formazioni neo promosse dell’Invictavolleyball Grosseto. Girone molto complicato per la nuova serie C maschile dell’Invictavolleyball. La formazione maschile allenata da Enrico Ferrari e Fabrizio Rolando, fresca di promozione dalla serie D, è stata inserita nel girone B di serie C. Un girone tosto ed agguerrito, visto come i grossetani si ritroveranno compagne scomode come le due retrocesse dalla serie B: Tomei Livorno e Volley Prato. Occhi puntati su Torretta Volley Livorno e Club Arezzo che lo scorso anno ha disputato un ottimo campionato. Tutte le altre squadre sono rodate con anni di esperienza in categoria. La formazione grossetana invece sarà composta da atleti Under 19 e Under 17 di grande valore, seppur di poca esperienza, per andare a caccia della salvezza, obiettivo primario della società. Questo il girone: Volley Prato, Volley Fucecchio, Invictavolleyball, Tomei Livorno, Torretta Volley Livorno, Pallavolo Massa Carrara, Turris Pisa Pallavolo, Pallavolo Cascina, Migliarino Volley. Girone C invece per la serie D femminile, con la formazione neo promossa dalla Prima Divisione ed allenata da Stefano Spina che si ritroverà in un girone eterogeneo con team davvero attrezzati come Santa Croce, Calci e Riotorto; Peccioli retrocessa dalla C e moltissimi club con esperienza nella categoria. La formazione grossetana insieme a Castelfranco è una delle due neopromosse dalla Prima Divisione. Dunque sarà un campionato di esperienza per le invictagirls che saranno impegnate anche nel campionato under 18. Questo il girone: Pallavolo Grosseto, Tomei Livorno, Pallavolo Riotorto, Volley Sei Rose Rosignano, Jenco Volley, Pallavolo Versilia, Robur Massa, Pontedera, Calci, Lupi Santa Croce, Volley Peccioli, Psb Capannoli, Pallavolo Castelfranco.