Invicta, anticipo con il Camaiore

Ripartire col piede giusto. Questo il diktat di coach Enrico Ferrari alla ripresa del campionato dell’Invicta di serie D maschile che oggi alle 21 gioca la gara di anticipo dell’ottava giornata del girone "B" ospitando il Metodo Volley Camaiore. Sarà la giovane squadra dell’Invicta, capoclassifica, la prima formazione maremmana a scendere in campo nel 2024, nell’anticipo che si gioca al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto 21. La squadra allenata da Enrico Ferrari ha concluso il 2023 in crescendo tanto da conquistare con merito la prima posizione del girone con 16 punti, lasciando la seconda Cascine Volley Empoli a tre lunghezze di distanza. Grossetani che hanno 12 punti in più degli avversari, per una sfida che sulla carta non può che sorridere alla formazione di casa, partita forte in questo torneo e con tutte le intenzioni di continuare su questa falsariga fino al termine della stagione.