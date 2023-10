Investita nel parcheggio del supermercato, muore donna di 90 anni

Grosseto, 19 ottobre 2023 – Aveva appena riconsegnato il carrello dopo aver caricato la spesa in macchina e si stava apprestando a rientrare a casa, ma è stata urtata da un mezzo in retromarcia ed è caduta in avanti procurandosi dei traumi. Più tardi, in ospedale, ha avuto un arresto cardiaco. E’ morta così una signora di 90 anni: l’incidente è avvenuto questa mattina alle 11,30 nel parcheggio di un supermercato sulla Scanzanese.

La donna era andata a fare la spesa con la propria auto. Secondo quanto appreso risiedeva nelle vicinanze del supermercato. Una volta nel parcheggio, dopo aver riconsegnato il carrello, è stata urtata da un’auto in retromarcia. Dopo il trasporto in ospedale è stato immediatamente allertato l’elisoccorso Pegaso per trasferirla alle Scotte di Siena, ma la donna, nel frattempo, ha avuto un arresto cardiaco ed è deceduta.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Grosseto, l’ambulanza Blsd Misericordia Grosseto e la polizia municipale per i rilievi.