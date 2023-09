Investita a Grosseto: Donna di 82 anni ricoverata in ospedale

Una donna di 82 anni è stata investita ieri mattina sulle strisce pedonali in via Oberdan. L’anziana era appena uscita da uno studio dentistico per effettuare una visita di controllo quando ha tentato di attraversare la strada per dirigersi nella zona della farmacia. A quel punto un’auto, condotta da un uomo, l’ha urtata proprio sulle strisce pedonali. La donna è stata colpita violentemente anche se l’auto, che era parcheggiata, era appena partita. La donna è caduta in terra e ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto ma non ha mai perso conoscenza. Immediati i soccorsi anche perché sulla strada tanti erano i testimoni che hanno visto quello che era accaduto.

La donna è stata soccorsa prima da alcuni passanti e poi dall’ambulanza del 118. I medici hanno deciso per il trasporto al Pronto soccorso del Misericordia per accertamenti alla testa. Sul posto anche la Polizia municipale di Grosseto che ha chiuso la strada per circa un’ora per i rilievi.