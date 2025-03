Invasione di moscerini. Calenda al ministro : "Subito un commissario"

ORBETELLOL’invasione dei moscerini sul territorio di Orbetello arriva in Senato. A portare la questione a Palazzo Madama è stato il senatore Carlo Calenda, che ha rivolto un’interrogazione a risposta orale al ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nella quale oltre a riportare l’attuale stato delle cose, frutto di troppi errori, invoca l’istituzione di un commissario straordinario per traghettare la gestione del sistema lagunare fino al momento in cui entrerà in funzione il tanto atteso Consorzio. "Negli ultimi giorni il territorio del comune di Orbetello è interessato da un fenomeno di proliferazione di moscerini di proporzioni anomale e allarmanti – afferma il senatore – con un pesante impatto sulla vita economica e civile, a partire dalla chiusura di esercizi pubblici, destinato ad aggravarsi in primavera e estate. Questo fenomeno è una delle conseguenze dei ritardi e degli errori nella gestione della laguna e nella realizzazione degli interventi di prevenzione e bonifica, in precedenza già denunciati dall’interrogante, che hanno compromesso la salubrità dell’ecosistema orbetellano". Le speranza si rivolgono al Consorzio che dovrà gestire il sistema lagunare, con più risorse da spendere, ma nel frattempo è necessario intervenire. E Calenda si unisce al coro, sempre più forte, di chi chiede lo Stato di emergenza e il commissariamento della laguna. "C’è da sperare che quando sarà costituito e operativo il nuovo Parco ambientale, di recente istituzione, esso possa preservare l’ecosistema della Laguna in modo più efficace di quanto fatto in precedenza, con l’accordo di programma tra Comune e Regione – afferma Calenda – ma nelle more di questo passaggio di competenze si impone l’istituzione di un commissario straordinario per la laguna, con un incarico temporaneo e con strumenti utili per gestire l’emergenza ed effettuare tutti gli interventi utili a riportare la laguna in sicurezza". In conclusione, Calenda chiede al ministro Pichetto Fratin "come intenda procedere in ordine alla richiesta del Comune di Orbetello di istituire un tavolo tecnico per la gestione congiunta di questo problema", dal momento che "la gestione dell’attuale emergenza implica interventi che eccedono le possibilità del Comune", e se non ritenga opportuno "istituire e nominare un commissario per la gestione di tutti gli interventi emergenziali". Riccardo Bruni