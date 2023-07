Intercultura, ci siamo In partenza 13 maremmani

"The world is their oyster": parafrasando una celebre frase di Shakespeare, il mondo è pronto a ricevere i quasi 1.700 studenti che hanno vinto il concorso di Intercultura e che partiranno in questi giorni per un’esperienza di vita e di studio. È proprio quanto è successo a 13 studenti della provincia di Grosseto "Centro Locale di Intercultura", che stanno per iniziare una delle fasi più belle precedenti alla loro partenza: Anita (Carducci Ricasoli) vincitrice del programma estivo Irlanda; Caterina (Leopoldo II di Lorena) vincitrice del programma Annuale in Uruguay; Aurora Del Rosso (Da Verrazzano) vincitrice del programma Semestrale in Argentina; Aurora (Rosmini) vincitrice del programma Annuale in Uruguay; Susanna (Del Rosso Da Verrazzano) vincitrice del programma Semestrale in Argentina; Irene (Da Verrazzano) in Argentina; Gianmaria (Aldi) vincitore in Costarica; Matteo (Aldi) in Argentina; Edoardo (Aldi) Stati Uniti; Paolo Alberto (Fossombroni) in Argentina; Edoardo (Manetti – Porciatti) in Irlanda; Mirco (Bianciardi) in Paraguay; Francesco (Fossombroni) in Argentina.

Due terzi di questi ragazzi partirà grazie a una borsa di studio messa a disposizione da Intercultura e dalla Fondazione Cassa Risparmio di Firenze a copertura parziale delle spese. Con "porta party" alla Proloco i ragazzi hanno festeggiato la loro partenza per l’estero.