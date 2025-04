Intelligenza artificiale all’ex fonderia

FOLLONICADomani il museo Magma, in collaborazione con gli istituti scolastici follonichesi, rinnova la sua adesione all’evento de "La Notte del lavoro narrato" che quest’anno giunge alla sua dodicesima edizione. Questa iniziativa nazionale annuale è stata ideata dal sociologo Vincenzo Moretti (autore del "Manifesto del Lavoro Ben Fatto") con l’intenzione di creare una serie di eventi che fossero "una esperienza di narrazione partecipata sul tema del lavoro". Quest’anno il tema centrale che sarà discusso e commentato all’interno dell’ex fonderia sarà l’intelligenza artificiale, innovazione tecnologica che nel giro di un paio d’anni ha già trasformato non solo la nostra vita quotidiana ma anche quella lavorativa. La giornata si articolerà in due momenti: la mattina ci saranno incontri riservati alle classi delle scuole primarie, mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.30 all’interno della suggestiva sala fantasmi, si terrà un incontro aperto a tutti con ingresso gratuito. Durante l’incontro ci saranno gli interventi del neurologo e neurofisiologo clinico Simone Rossi (autore di libri sul tema come "Io & Ia: Mente, Cervello e GPT" e "Il cervello elettrico") e del collega e scrittore Alessandro Giannotta. Durante l’evento ci saranno anche interventi di Stefania Turini (assessore alle politiche culturali), Claudia Mori (direttrice dei musei civici di Follonica) e dei dirigenti scolastici Elisa Ciaffone e Paola Brunello.